Kapstadt (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Südafrikas Präsident Jacob Zuma zur erfolgreichen Ausrichtung der Fußball-WM beglückwünscht. Das sei eine großartige Zeit für Südafrika und den ganzen Kontinent, sagte Merkel bei einem Treffen in Zumas Residenz in der Nähe von Kapstadt. Beide Politiker fuhren danach zum WM- Viertelfinale zwischen Deutschland und Argentinien ins Green-Point- Stadion. Nach dem Spiel wird die Kanzlerin in der DFB-Kabine erwartet. Sie war am Morgen in Kapstadt eintroffen.

