Berlin (dpa) - Weltmeister Paul Biedermann ist wieder deutscher Meister über 400 Meter Freistil. Der 23-Jährige schwamm bei den nationalen Titelkämpfen in Berlin 3:49,02 Minuten. Er unterbot damit die Norm für die Europameisterschafen vom 9. bis 15. August in Budapest nur um 4/10 Sekunden. Zweiter wurde Clemens Rapp. Biedermann tritt später noch zum mit Spannung erwarteten Duell mit Steffen Deibler über 100 Meter Freistil an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.