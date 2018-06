Inhalt Seite 1 — Staatsspitze kommt zur Trauerfeier nach Duisburg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Duisburg (dpa) - Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) trotzt weiter der Kritik, die nun auch aus den eigenen Reihen auf ihn einprasselt. Er werde im Amt bleiben, ließ Sauerland am Freitag über seinen Sprecher bekräftigen.

Unterdessen bereitet sich die Ruhrgebietsstadt auf die Trauerfeier vor: An diesem Samstag werden mehrere zehntausend Menschen erwartet.

Bundespräsident Christian Wulff, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) wollen in der Salvatorkirche mit den Angehörigen trauern. Oberbürgermeister Sauerland und Loveparade-Chef Rainer Schaller haben angekündigt, mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht an der Trauerfeier teilzunehmen.

Sauerland trage die politische Verantwortung und hafte damit auch politisch für mögliche Fehler seiner Mitarbeiter, sagte der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Wolfgang Bosbach (CDU) dem ZDF. «Ob ich eine Verfügung unterschrieben habe oder nicht, ist völlig zweitrangig.»

Auch der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hans-Peter Uhl (CSU), sieht Sauerland klar in der Verantwortung. Dass der Oberbürgermeister nach eigener Aussage keine einzige Genehmigung selbst unterschrieben habe, ließ Uhl nicht gelten. «Auflagenbescheide unterschreibt der OB nie selbst, aber sie werden in seinem Auftrag unterschrieben, und er hat als Chef der Stadtverwaltung die Verantwortung», sagte er der «Financial Times Deutschland» vom Freitag.

Unterstützung erhielt Sauerland vom Vize-Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Günter Krings (CDU): Der Oberbürgermeister dürfe nicht zum Sündenbock der Loveparade-Katastrophe gemacht werden. «Ich wundere mich schon, dass sich diese Diskussion so sehr auf eine einzelne Person konzentriert, obwohl doch klar ist, dass gerade so ein Großereignis im Vorfeld von einer Vielzahl von Personen, vor allem von einer Vielzahl von Behörden beurteilt wird», sagte Krings am Freitag der dpa. «Da machen es sich manche zu einfach. Man hat hier schon das Gefühl, dass ein Sündenbock gesucht wird.»

Der Chef des Kulturhauptstadt-Projekts «Ruhr.2010», Fritz Pleitgen, betonte, dass die Spitze der CDU Sauerland dringend helfen müsse. «Der Oberbürgermeister Sauerland ist ein sehr beliebter Oberbürgermeister gewesen, aber offensichtlich jetzt nicht der Situation gewachsen», sagte er im ZDF-«Morgenmagazin». Die Lage sei für Sauerland derzeit sehr schwierig - unter anderem auch finanziell.