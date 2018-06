Kastellaun (dpa) - Eine ehemalige Raketenbasis als Dancefloor: Am Abend ist bei Kastellaun im Hunsrück das Technofestival Nature One eröffnet worden. Es ist die erste große Veranstaltung der Raverszene nach der Katastrophe bei der Loveparade am vergangenen Wochenende in Duisburg. Tausende weiße Ballons sollen morgen bei Nature One in den Himmel steigen und an die 21 Toten der Loveparade erinnern. Bei dem Festival legen 300 DJs auf - darunter etwa Paul van Dyk, Westbam oder Carl Cox. Die Veranstalter erwarten 60 000 Besucher.

