Das kanadische Indie-Rock-Ensemble tritt nicht selten im Dutzend auf und schleppt für seine wuchtige Musik sogar Kirchenorgeln auf die Bühne. Mit dem Album «Neon Bible» schaffte die Band um Win Butler 2007 den Durchbruch. Nun soll mit der dritten Platte «The Suburbs», die am 2. August erscheint, ein weiterer Schritt in Richtung Weltkarriere gemacht werden. Ein Deutschland-Konzert geben Arcade Fire zunächst am 31. August in Berlin, ehe Ende November weitere Auftritte in München und Düsseldorf folgen.

www.arcadefire.com/shows/