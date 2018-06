Der Scheitelpunkt der Nu-Metal-Welle ist zwar bereits überschritten, doch die US-Band weiß immer noch eine ganze Fangemeinde hinter sich. Mit Sänger und Frontmann Fred Durst an der Spitze bringen sie die Menge zum Headbangen, da kann man sicher sein. Der Balladen-Hit «Behind Blue Eyes» wird bei den Tourneestationen mit dem Auftakt am 31. August in Frankfurt/Main freilich auch erwünscht sein. Im September geht es weiter nach Stuttgart (3.), Düsseldorf (5.), München (20.), Leipzig (21.), Berlin (23.) und Hamburg (24.). Das neue Album «Gold Cobra» ist für den Sommer versprochen - dessen Songs kann das Quintett dann ja schon einmal ausprobieren.

