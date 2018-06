Mit ihrer rauen Mischung aus Punk, Space Rock, Heavy Metal und Grunge halten sich die Mannen um Sänger Dave Wyndorf jetzt schon über 20 Jahre im Krach-Gewerbe. Deutsche Krautrock-Bands, vor allem aber drogenbeeinflusste 70er-Jahre-Hardrocker wie Hawkwind haben Monster Magnet massiv beeinflusst. 1995 veröffentlichten sie ihr wohl bekanntestes Album «Dopes To Infinity». Die Bühnenshows mit Stripperinnen und allerlei Knalleffekten sind nicht immer jugendfrei, doch auch die Ironie kommt bei den Konzerten nicht zu kurz. Am 10. gastieren sie in Saarbrücken, am 18. in Frankfurt/Main, am 21. beim Festival in Lüdinghausen und am 22. in Großpösna (Highfield).

www.myspace.com/monstermagnet