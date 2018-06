Die Bautzener stehen im August für eine ganze Reihe von Terminen auf der Bühne. Los geht's in Trier (01.), dann treten die Jungs um Sängerin Stefanie Kloß noch auf Sylt (03.), in Coburg (14.), Neuwied (19.) und Braunschweig (20.) auf. Die Deutschrocker sind in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im deutschen Musikgeschäft geworden. Mit «Krieger des Lichts» gingen sie zuletzt auf sehr smoothen Pop-Wegen. Ihrer Popularität tut das keinen Abbruch, die Top Ten sind ihnen fast immer sicher.

