Ein 360-Grad-Konzerterlebnis versprechen die Iren mit der Fortsetzung ihrer Konzerte aus dem vergangenen Jahr. Aus dem neuen Album «No Line On The Horizon» werden die Jungs um Bono spielen. Sicherlich sind aber auch Evergreens «One» oder «Bloody Sunday» auf der Riesenbühne mit rotierenden Brücken zu hören. Schon 2009 hatten sie die Konstruktion unter anderem im Berliner Olympiastadion aufgebaut. Diesmal sind sie in Frankfurt/Main (10.), Hannover (12.) und Wien (30.) zu sehen. Am 15.9. gibt es ein weiteres Konzert in München.

U2-Tour-Infos