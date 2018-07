Unter freiem Himmel lässt der Mannheimer seine deutsche Soulpop-Stimme erklingen - in Würzburg (6.) und Mönchengladbach (27.). Naidoos Soul-Funk-Pop-Mischung hat spirituelle Botschaften, die vielen Fans besonders gut gefallen. So wie im neuen «Ich brauche Dich» oder bei «Alles kann besser werden» und «Das hat die Welt noch nicht gesehen». Der christliche und zutiefst gläubige Sänger wirbt für Vertrauen in Gott, aber auch universelle Werte wie Menschlichkeit. Das Publikum darf sich zugleich wieder auf sehr gute Livemusiker freuen - nicht jeder deutsche Künstler hat außerdem Kollaborationen mit amerikanischen Rap-Stars wie RZA vorzuweisen.

Naidoo-Tour-Infos