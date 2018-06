Duisburg (dpa) - Tausende haben in einer bewegenden Trauerfeier in Duisburg der Loveparade-Opfer gedacht. Bundespräsident Christian Wulff und Kanzlerin Angela Merkel sprachen den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft versprach Aufklärung, wer für die Massenpanik mit 21 Toten die Verantwortung trägt. Familien und Freunde der Opfer konnten abgeschirmt von der Öffentlichkeit an der Unglücksstelle trauern. Später marschierten 2000 Menschen in die Nähe der Unglücksstelle und ließen Hunderte schwarze und weiße Luftballons steigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.