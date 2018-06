Hamburg (dpa) - TV-Wetterexperte Jörg Kachelmann hat nach seiner Entlassung Fehler in seiner früheren Partnerschaft eingeräumt. Diese Beziehung lief länger, als er es hätte zulassen sollen. Dadurch habe er diese Frau in einer Weise gekränkt, die er in der Nachschau nur bedauern kann, sagte er dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». Der Moderator bestritt abermals, seine Ex-Freundin vergewaltigt zu haben. Vom 6. September an muss sich der Moderator vor dem Landgericht Mannheim verantworten, weil er Anfang Februar seine frühere Freundin zum Sex gezwungen haben soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.