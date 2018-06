Berlin (dpa) - Irina Mikitenko hat den City-Lauf in Berlin gewonnen. Die deutsche Rekordhalterin über 5000 und 10 000 Meter setzte sich nach 10 Kilometern in 32:58 Minuten durch. Mikitenko hatte wegen Verletzungsproblemen die Qualifikation für die Leichtathletik-Europameisterschaften in Barcelona verpasst. Bei den Männern setzte sich Musa Roba-Kinkal in 29:09 Minuten durch.

