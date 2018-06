Rentengarantie sorgt weiter für Diskussionen

Dresden (dpa) - Das Thema Rentengarantie erhitzt weiter die Gemüter: Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich unterstützte den Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle, die Schutzklausel für Rentner abzuschaffen. CSU-Chef Horst Seehofer sagte dagegen, die Debatte sei völlig unbegründet. Rentenkürzungen würden von der CSU unter keinen Umständen mitgetragen. Die Schutzklausel war von der großen Koalition eingeführt worden. Sie sorgt dafür, dass die Renten auch bei sinkenden Löhnen stabil bleiben.

«Spiegel»: Hartz-IV-Bezüge könnten steigen

Berlin (dpa) - Arbeitslose können sich möglicherweise auf mehr Geld freuen. Bundessozialministerin Ursula von der Leyen plant bei der notwendigen Hartz-IV-Reform tiefgreifende Korrekturen. Die Bezüge für Sozialfälle und Langzeitarbeitslose könnten steigen. «Der Spiegel» berichtet, dass die bisherige Kopplung der Sätze an die Rentenentwicklung aufgegeben werden soll. Das Ministerium geht dem Bericht nach davon aus, dass die Hartz-IV-Sätze so künftig stärker steigen werden als die Renten. Das Gesetz soll zum Jahreswechsel in Kraft treten.

Ministerium: Reform der Sicherungsverwahrung kommt

Berlin (dpa) - Das Bundesjustizministerium verteidigt die geplante Abschaffung der nachträglichen Sicherungsverwahrung. Staatssekretär Max Stadler sagt der dpa, sie sei nur möglich, wenn in der Haft neue Tatsachen die Gefährlichkeit eines Täters begründen. Das gebe es allerdings sehr selten. Die Bundesregierung muss das Gesetz zur Sicherungsverwahrung wegen eines Gerichtsbeschlusses ändern. Demnach darf eine Sicherungsverwahrung, die auf maximal zehn Jahre begrenzt war, nicht rückwirkend verlängert werden.

Verbraucherschützer für Patientenquittungen