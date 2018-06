Worms (dpa) - Dirk Bach (49), Moderator der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!», würde nie selbst ins Dschungelcamp ziehen. «Niemals!», sagte er der Nachrichtenagentur dpa auf eine Interviewfrage.

«Nein, warum sollte ich?» Um es mal auszuprobieren? «Nein, das muss ich ja nicht», sagte Bach. «Ich bin ja da drin. Also, ich werde den Teufel tun, da zu übernachten oder sonstige Dinge zu tun. Ne, überhaupt nicht. Die Leute, die das machen, haben ja einfach einen ganz anderen Plan als ich. Ich moderiere eine Sendung, und die - machen was anderes für ihre Karrieren...»

Nach einer Pause in diesem Jahr soll es 2011 wieder ein Dschungelcamp geben. «Dieses Jahr fällt es aus, aber die sind schon in der Planung für das nächste. Am 14. Januar geht es, glaube ich, los.» Und da sei er wieder dabei. Vorher steht Bach den Sommer über in Worms bei den Nibelungen- Festspielen auf der Bühne. Dort spielt er zusammen mit Kollegen wie Heinz Hoenig, Alexandra Kamp und Anouschka Renzi das Stück «Teufel, Gott und Kaiser».