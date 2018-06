München (dpa) - Die CSU-Mittelstandsunion ist unzufrieden mit der geplanten Anhebung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Krankenversicherung. Mehr Geld in das jetzige System zu stecken, sei falsch - man brauche mehr Wettbewerb und Eigenverantwortung, sagte deren Vorsitzender Hans Michelbach in München. Es sei gefährlich, den Aufschwung mit höheren Lohnzusatzkosten zu belasten. Der Sprecher des Wirtschaftsflügels plädierte zugleich für die Beseitigung des Gesundheitsfonds. Der Fonds verhindere den notwendigen Wettbewerb.

