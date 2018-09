Berlin (dpa) - Die CDU will schwache Kinder und arme Familien stärken, damit sie faire Chancen in der Gesellschaft bekommen. Das geht aus dem Antragsentwurf des Bundesvorstands für den Parteitag im November hervor. In dem Papier heißt es unter anderem, man wolle Familien mit wenig Einkommen unterstützen, damit sie nicht von Arbeitslosengeld II abhängig werden. Alleinerziehende sollten durch eine Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes unterstützt werden. Dabei solle die Altersgrenze von zwölf auf 14 Jahre steigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.