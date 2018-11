Augsburg (dpa) - Wieder ist in Deutschland ein Güterzug entgleist. Verletzt wurde bei dem Unfall in Augsburg niemand, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Fünf Waggons des mit Marmormehl beladenen Zuges seien gegen 2 Uhr aus ungeklärter Ursache aus dem Gleis gesprungen. Der Zugverkehr in Augsburg ist blockiert. Fernzüge zwischen Stuttgart und München werden umgeleitet. Busse ersetzen die Regionalbahnen. Zuletzt war Mitte Juni ein Regionalzug bei Peine entgleist. Dabei wurden 16 Menschen verletzt.

