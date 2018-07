München (dpa) - Beim Volksentscheid in Bayern über ein striktes Rauchverbot in der Gastronomie hat die Wahlbeteiligung allmählich zugenommen. In der Landeshauptstadt München hatten bis 12.00 Uhr laut einer Umfrage knapp 23 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Stimmt die einfache Mehrheit der Wähler mit Ja, dann wird das Rauchen in Kneipen, Gaststätten und Bierzelten ausnahmslos verboten. Die Wahllokale haben bis 18.00 Uhr geöffnet. Das Ergebnis soll am späten Abend feststehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.