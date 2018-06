Salzburg (dpa) - Die beliebte Schlagersängerin Lolita ist tot. Die Österreicherin starb im Alter von 79 Jahren in Salzburg. Medienangaben zufolge erlag sie einem Krebsleiden. Lolita wurde 1960 mit dem Lied «Seemann, deine Heimat ist das Meer» bekannt. In den 70er und 80er Jahren konnte sie an frühere Erfolge anknüpfen.

