Moskau (dpa) - Im zweiten Versuch hat das unbemannte Raumschiff «Progress 38» erfolgreich an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Das teilte das Flugleitzentrum nahe Moskau mit. Ein erstes Manöver war am Freitagabend gescheitert, weil die Signale eines Überwachungsmonitors der ISS den Autopiloten der «Progress» gestört hatten. Daraufhin war der Transporter mit rund 2,6 Tonnen Lebensmitteln und Ausrüstung an Bord in etwa drei Kilometern an der ISS vorbeigeflogen.

