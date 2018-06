Warschau (dpa) - Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich nach ersten Prognosen ein Sieg des liberal- konservativen Kandidaten Bronislaw Komorowski ab. Der bisherige Parlamentschef kam nach Angaben des polnischen Staatsfernsehens auf gut 53 Prozent der Stimmen. Grundlage waren Wählerbefragungen kurz nach Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr. Auch eine andere Prognose sah Komorowski vor seinem Rivalen Jaroslaw Kaczynski. Dessen Bruder Lech war am 10. April bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen.

