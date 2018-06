Großburgwedel (dpa) - Die drittgrößte deutsche Drogeriekette Rossmann hat ihren Umsatz in den ersten sechs Monaten um 14,3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gesteigert. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Zum Gewinn macht Rossmann keine konkreten Angaben.

In Deutschland stieg der Umsatz auf 1,6 Milliarden, ein Plus von 10,7 Prozent. Flächenbereinigt lag das Wachstum bei 7,2 Prozent. In den Auslandsgesellschaften Polen, Tschechien, Ungarn und Albanien nahm der Umsatz um 26,8 Prozent auf 533,5 Millionen Euro zu.

Im laufenden Jahr erwartet Rossmann einen Gruppenumsatz von 4,6 Milliarden Euro. Das Jahr 2009 hatte das Unternehmen mit einer Steigerung um sieben Prozent auf 4,1 Milliarden Euro abgeschlossen. Derzeit betreibt die Kette 2296 Drogeriemärkte, davon in Deutschland 1535 und im Ausland 761. Neu hinzu kommen in diesem Jahr zwei Rossmann-Märkte in Ankara in der Türkei. Insgesamt eröffnet Rossmann in diesem Jahr 225 neue Läden, davon 120 in Deutschland.