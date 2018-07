Frankfurt/Main (dpa) - Dank optimistischer Unternehmensausblicke hat der Dax am Dienstag einen deutlichen Erholungskurs eingeschlagen.

Nachdem der Leitindex zuvor an acht von zehn Handelstagen im Minus geschlossen und dabei mehr als acht Prozent an Wert verloren hatte, stieg er nun um 2,15 Prozent auf 5940,98 Punkte. Damit näherte er sich wieder der Marke von 6000 Punkten. Der MDax gewann 3,22 Prozent auf 8091,32 Punkte. Beflügelt von Solarwerten kletterte der TecDax gar um 3,63 Prozent auf 749,50 Punkte. Insgesamt konnten vor allem die als hoch risikoreich geltenden konjunkturabhängigen Sektoren zulegen, sagte Patrick Pflüger, Marktanalyst bei IG Markets.

Grundsätzlich seien die Aussichten für Aktienwerte intakt, sagte Marktanalyst Robert Halver von der Baader Bank. Für Aktien spreche, dass die Regierungen und Notenbanken alles tun würden, um einen erneuten Einbruch der Konjunktur zu vermeiden. «Und Deutschland dient dabei als Stabilitätsanker in der Eurozone», ergänzte der Experte.

Nach einem positiven Analystenkommentar und optimistischen Aussagen zur Chipkartensparte waren die Aktien des Chipherstellers Infineon Technologies mit plus 5,11 Prozent auf genau 5,00 Euro im Dax besonders stark gefragt. Stahlwerte wie ThyssenKrupp und Salzgitter gehörten ebenfalls zu den größten Gewinnern. Sie legten jeweils um 4,65 Prozent zu. Händler verwiesen auf steigende Rohstoffpreise.

Tui-Titel gewannen 8,72 Prozent auf 7,542 Euro. Der Reise- und Schifffahrtskonzern rechnet dank anziehender Frachtraten mit höheren Ergebnisbeiträgen aus dem Containergeschäft. Um sogar 16,10 Prozent auf exakt 98,00 Euro in die Höhe schnellten die im TecDax gelisteten Papiere von SMA Solar. Der Hersteller von Wechselrichtern hob für das laufende Jahr seine Umsatz- und Ergebnisprognosen an.

Mit Blick auf die europäischen Börsen sprang der EuroStoxx 50 um 2,83 Prozent auf 2578,69 Punkte nach oben und auch die Börsen in Paris und London schlossen klar im Plus. In den USA notierten die wichtigsten Indizes zum Handelsschluss in Europa ebenfalls in der Gewinnzone.

Am Rentenmarkt sank die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 2,21 (Vortag: 2,18) Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,15 Prozent nach auf 127,06 Punkte. Der Bund Future fiel um 0,33 Prozent auf 129,27 Punkte. Der Kurs des Euro stieg und notierte zuletzt bei 1,2644 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs gegen Mittag auf 1,2579 (1,2531) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7950 (0,7980) Euro.