Offenbach (dpa) - Eine Kaltfront hat die Alpen überquert. Rückseitig fließt nur kurzzeitig kühlere Luft nach Deutschland ein. Diese gelangt wieder unter Hochdruckeinfluss und kann sich so erneut erwärmen.

Am Mittwoch ist es vielfach sonnig oder nur gering bewölkt und es bleibt trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen im Norden und Osten zwischen 22 und 26, im Westen bei 26 bis 29 Grad. Es weht ein meist schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Das teilte der deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. In der Nacht zum Donnerstag ist es klar oder nur locker bewölkt. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 16 und 12 Grad, am Alpenrand auf 10 Grad.

Am Donnerstag ist es im ganzen Land sonnig und trocken. Die Temperatur erreicht Werte zwischen 28 Grad in Ostbayern sowei in Odernähe und bis zu 33 Grad entlang von Rhein, Main, Mosel und Neckar. Dabei weht ein meist schwacher Wind aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag wird es klar und trocken. Die Temperatur sinkt auf 19 bis 14 Grad.