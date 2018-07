Moskau (dpa) - Erst verfehlte ein unbemannter Raumtransporter die Internationale Raumstation ISS, jetzt ist eine der Toiletten defekt. Wegen der Störung des 19 Millionen US-Dollar teuren Klos im US- amerikanischen Teil der ISS müssten die US- Astronauten «öfter als sonst» zum WC im russischen Modul. Das sagte ein Mitarbeiter des Flugleitzentrums bei Moskau. Sollte auch das russische Örtchen kaputt gehen, bestehe aber kein Grund zur Panik: Im angekoppelten «Sojus»- Raumschiff stehe ein drittes WC zur Verfügung, sagte er. Alle Toiletten an Bord stammen aus russischer Produktion.

