Rottach-Egern (dpa) - Europas größter Autobauer Volkswagen hat auch im ersten Halbjahr ein kräftiges Absatzplus eingefahren. In den ersten sechs Monaten seien mehr als 3,5 Millionen Autos verkauft worden, das entspreche einem Plus von voraussichtlich 15 Prozent, sagte Konzernchef Martin Winterkorn in Rottach-Egern. Das erste Halbjahr sei für den VW-Konzern ausgesprochen positiv verlaufen. Bei der Marke VW habe man die Absatzmarke von zwei Millionen zwischen Januar und Juni deutlich überschritten. Im Gesamtjahr werde sich VW klar besser schlagen als der Gesamtmarkt, sagte Winterkorn.

