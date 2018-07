Düsseldorf (dpa) - Die CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag wählt am Mittag einen neuen Vorsitzenden. Zur Wahl stellen sich Arbeitsminister Karl-Josef Laumann und Integrationsminister Armin Laschet. Die Wahl gilt zugleich als Richtungsentscheidung in der nordrhein-westfälischen CDU. Die 67 Landtagsabgeordneten befinden auch darüber, ob sie den Kurs von Landesparteichef Jürgen Rüttgers fortsetzen oder sich in der Opposition modernisieren wollen. Laschet hat sich deutlich von der bisherigen Politik von Rüttgers abgegrenzt.

