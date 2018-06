Kapstadt (dpa) - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika wird heute der erste Endspielteilnehmer ermittelt. Die Niederlande und Uruguay treffen in Kapstadt im Halbfinale aufeinander. Für die deutsche Mannschaft geht es dann morgen gegen Spanien um den Einzug ins Finale. Die Sieger der beiden Partien begegnen sich am kommenden Sonntag im Endspiel in Johannesburg.

