Hannover (dpa) - Nach einer Schießerei in einer Gaststätte in Hannover ist auch das zweite Opfer tot. Der 49-Jährige starb in der Nacht. Zuvor war bereits ein 47 Jahre alter Mann seinen Kopfverletzungen erlegen. Gestern früh hatte es in der Kneipe einen Streit zwischen zwei Italienern und einem Deutschen um die Anzahl der WM-Titel ihrer Heimatländer gegeben. Der 42 Jahre alte mutmaßliche Täter hatte die beiden Männer mit Kopfschüssen niedergestreckt und war geflüchtet. Die Fahndung nach ihm läuft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.