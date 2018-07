Washington (dpa) - An der texanischen Küste sind dem US-Sender CNN zufolge Ölklumpen angespült worden. Damit sei nun möglicherweise auch dieser US-Bundesstaat von der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko betroffen, zitierte CNN die Küstenwache. Tests im Labor sollen nun zeigen, ob das Öl tatsächlich aus dem Leck stammt. Betroffen seien Strände nahe Galveston an der Ostküste, hieß es. In den vergangenen Tagen hatte schlechtes Wetter das Meer aufgewühlt und die Säuberungsmaßnahmen erschwert.

