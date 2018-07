Leipzig (dpa) - Der Bundesgerichtshof berät über die umstrittenen Gentests an künstlich befruchteten Embryonen. Der BGH hat zu entscheiden, ob die Untersuchung von Embryonen außerhalb des Mutterleibs strafbar ist. Ein Berliner Gynäkologe hatte die sogenannte Präimplantationsdiagnostik bei drei erblich belasteten Paaren angewendet. Dann setzte er Embryonen ohne genetischen Defekt ein. Anschließend zeigte er sich selbst an und schuf damit einen Präzedenzfall. Das Berliner Landgericht sprach ihn frei. Die Staatsanwaltschaft ging in Revision.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.