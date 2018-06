Oberhausen (dpa) - Schrecksekunde vor dem Halbfinale Deutschland - Spanien bei der Fußball-WM: Das «Tintenfisch-Orakel» Paul hat eine Niederlage des DFB-Teams in Südafrika vorausgesagt. Der Oktopus im Großaquarium Sealife in Oberhausen verspeiste das mit der spanischen Flagge gekennzeichnete Muschelfleisch. Bislang hat Paul alle deutschen Begegnungen der WM in Südafrika richtig vorhergeschmeckt. Eine Hoffnung bleibt: Bei der EM 2008 hatte Paul ebenfalls alle Ergebnisse richtig vorhergesagt - bis auf das Endspiel. Da hatte Paul auf Deutschland gesetzt, Spanien hatte aber gewonnen.

