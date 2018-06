Erasmia (dpa) - Eine gemeinsame Party der Fußball-Nationalelf mit den deutschen Fans wird es nur bei einem Halbfinal-Sieg gegen Spanien geben. Er gehe davon aus, dass es im Falle des kleinen Finals keinen Empfang geben werde. Das sagte Teammanager Oliver Bierhoff im DFB- Quartier in Südafrika. Falls morgen in Durban der Einzug ins WM- Endspiel gelingt, soll entschieden werden, wo, wann und wie nach der Rückkehr in Deutschland gefeiert wird. Favorit ist Berlin, wo die größte Fanmeile des Landes bereit stehen würde.

