Seoul (dpa) - Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics geht von einem Rekordergebnis im zweiten Quartal 2010 aus. Der Betriebsgewinn dürfte sich im Jahresvergleich nahezu verdoppelt haben und bei 4,8 bis 5,2 Billionen Won (etwa 3,4 Milliarden Euro) liegen.

Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch in seinem Ergebnisausblick für die Monate April bis Juni mit. Beim Umsatz erwartet der weltweit größte Produzent von Speicherchips, LCD- Flachbildschirm-Fernsehern sowie die Nummer zwei des Handy-Marktes einen Anstieg um knapp 14 Prozent auf 37 Billionen Won.

Samsung gab keine Gründe für den Ergebnisanstieg an und verwies auf die geplante Veröffentlichung der endgültigen Zahlen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Monat. Marktbeobachter führten das geschätzte Rekordergebnis unter anderem auf die höheren Preise für Speicherchips zurück. Der Preis wird von der steigenden Nachfrage nach Computern und Smartphones in die Höhe getrieben.

Steigende Chippreise und ein florierendes Geschäft mit Fernsehern hatten Samsung bereits im ersten Quartal dieses Jahres zu einem Rekordgewinn verholfen.