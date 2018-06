Ex-Weltmeister Lizarazu lobt DFB-Elf: «Hut ab!»

Paris (dpa) - Die Spieler der deutschen Fußball-Nationalelf sind nach Meinung von Bixente Lizarazu die «neuen Brasilianer». Das Spiel der Schützlinge von Bundestrainer Joachim Löw sei «bestechend und mitreißend», sagte der französische Weltmeister von 1998 und frühere Bayern-München-Profi in einem Interview des Fachmagazins «France Football». «Ich weiß nicht, ob sie (die Deutschen) die WM gewinnen oder ob sie überhaupt das Finale erreichen werden. Aber sie haben uns allen hier gutgetan. Sie haben die Brasilianer, die sonst diese Rolle innehaben, abgelöst. Hut ab!», fügte Lizarazu hinzu.

Johannesburg (dpa) - Ungeachtet vieler leerer Sitze beim Halbfinale zwischen den Niederlanden und Uruguay am Dienstagabend in Kapstadt sind die WM-Organisatoren mit den Besucherzahlen sehr zufrieden. Beim zweiten Semifinale am Mittwochabend zwischen Deutschland und Spanien sollte die Marke von drei Millionen WM-Fans in den Stadien durchbrochen werden, kündigte FIFA-Mediendirektor Nicolas Maingot an. Diese Zahl war bislang nur bei der WM 1994 in den USA und vor vier Jahren in Deutschland erreicht worden. «Wir sind begeistert über den Fan-Ansturm», sagte OK-Sprecher Jermain Craig.

Johannesburg (dpa) - Simbabwes Präsident Robert Mugabe hat als 14. afrikanischer Staats- und Regierungschef seine Teilnahme am WM-Finale in Johannesburg bestätigt. Ein Sprecher des südafrikanischen Außenministeriums erklärte am Mittwoch, viele von ihnen würden zudem an einem Mini-Gipfel der Bildungskampagne 1Goal teilnehmen, die vor dem WM-Abschluss von Präsident Jacob Zuma einberufen worden war. Weitere prominente Gäste würden erwartet, sie hätten ihre Teilnahme aber noch nicht bestätigt.

