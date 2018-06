Berlin (dpa) - Shooting-Star Lady Gaga bricht Rekorde in Serie: Erst knackte sie die Marke von zehn Millionen Facebook-Fans, jetzt hat sie offiziell auch soviele Downloads eines Songs in Deutschland verkauft wie kein anderer Künstler.

Mit «Poker Face» führt die 24-Jährige die seit 2006 berechnete Hitliste an, wie media control am Mittwoch berichtete. In der vergangenen Woche nahm Lady Gaga als erste lebende Prominente die Schwelle von zehn Millionen Fans und liegt damit sogar vor US-Präsident Barack Obama. Der Staatschef hat bisher etwa 10,1 Millionen Anhänger gesammelt, während bis Mittwoch rund 11,3 Millionen Facebook-Nutzer bei Lady Gaga auf die Schaltfläche «Gefällt mir» klickten.

Die Anzahl von Fans gilt als virtuelle Währung, die auch für die werbetreibende Wirtschaft zunehmend von Bedeutung ist. Weit vorn ist allerdings weiterhin der vor einem Jahr gestorbene «King of Pop» Michael Jackson, der bei Facebook knapp 15,3 Millionen Fans hat.

