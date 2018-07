Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV will sich nicht mehr um Rafinha vom FC Schalke 04 bemühen. Nach Informationen Hamburger Zeitungen setzt der HSV auf eine interne Lösung. Guy Demel, von dem sich der Verein ursprünglich trennen wollte, soll nunmehr gehalten werden.

Er habe mehr Potenzial, als er in der vergangenen Saison gezeigt habe, sagte Sportchef Bastian Reinhardt. Weil Demel im Abwehrbereich universell einsetzbar ist, wollen die Hamburger auch in der neuen Spielzeit auf den 29 Jahre alten Nationalspieler der Elfenbeinküste setzen.

Dafür will der HSV künftig auf Stürmer Marcus Berg verzichten. Der 23-jährige Schwede, der erst ein Jahr zuvor für zehn Millionen Euro verpflichtet worden war, soll laut Reinhardt ausgeliehen werden. In Hamburg saß Berg zumeist auf der Auswechselbank. Interessenten sind unter anderen der niederländische Ehrendivisionär PSV Eindhoven und der englische Premier-League-Verein West Bromwich Albion. Offen ist die Zukunft von Jonathan Pitroipa beim HSV. Der Nationalspieler aus Burkina Faso fordert mehr Einsätze, ansonsten will er den Verein verlassen.

Bislang hat der HSV Torhüter Jaroslav Drobny (von Hertha BSC) und Lennard Sowah, einen 17-jährigen Hamburger mit ghanaischen Wurzeln, der zuletzt in England beim FC Portsmouth spielte, verpflichtet. Gesucht wird noch mindestens ein Abwehrspieler.