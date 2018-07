Johannesburg (dpa) - Wenige Stunden vor dem Halbfinale gegen Spanien hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mathematische Gewissheit: Sie wird Weltmeister. Südafrikanische Statistiker liefern in der Zeitung «The Times» den Beweis.

Denn: Brasilien gewann 1994 und 1970 den Titel, 1994 + 1970 ist 3964. Argentinien wurde 1978 und 1986 Weltmeister, 1978 + 1986 ist 3964. Deutschland konnte 1974 und 1990 den WM-Pokal in die Höhe halten, 1974 + 1990 ist 3964. Brasilien schließlich triumphierte auch 1962 und 2002, macht in der Summe der Jahreszahlen wieder 3964. Bleibt also die Rechnung 3964 minus 2010: 1954. Das Jahr des ersten deutschen WM-Sieges!