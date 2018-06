Durban (dpa) - Der brisante Machtkampf um das Kapitänsamt in der deutschen Fußballnationalmannschaft schwelt weiter, Bundestrainer Joachim Löw bemüht sich um Deeskalation - und Michael Ballack schweigt.

«Ich will mich zu diesem Thema nicht äußern», sagte der 33 Jahre alte Neu-Leverkusener in einem Interview der luxemburgischen Tageszeitung «l'essentiel». Zwei Tage vor dem Halbfinale gegen Spanien hatte WM-Kapitän Philipp Lahm erklärt, er wolle dieses Amt nach dem Turnier nicht freiwillig aufgeben und damit erhitzte Debatten in Fußball-Deutschland ausgelöst. Den Bundestrainer allerdings ließ das Thema zur Unzeit erstaunlich kalt. «Dass Philipp Lahm diese Aussagen gemacht hat, das stört uns hier überhaupt nicht», sagte Löw.

«Natürlich macht es ihm Spaß, Verantwortung zu übernehmen. Er hat das bisher auch vorbildlich gemacht, diese Kapitänsbinde zu tragen», ergänzte Löw. Auf einen öffentlichen Rüffel, wie ihn Teammanager Oliver Bierhoff zuvor erteilt hatte, verzichtete der Bundestrainer vor dem Halbfinale bewusst.

Nichts sollte die positive Anspannung der jungen deutschen Elf vor dem Kampf um den Einzug ins Endspiel bei der WM in Südafrika stören. Keine Debatte um einen Generationenkonflikt im neuen DFB-Team, keine Diskussion um die vermeintlich geschwundene Autorität von Michael Ballack, der die WM wegen einer schweren Bänderverletzung verpasste. Löw betonte sogar, dass «jeder bei uns seine Meinung sagen kann».

Der gegen Spanien gesperrte Shootingstar Thomas Müller lehnte im Interview der Wochenzeitung «Zeit» einen Diskussionsbeitrag ab. «Ich glaube nicht, dass es mein Betätigungsfeld ist, hier eine Meinung abzugeben. Wenn es so weit ist, werden es die beteiligten Personen schon regeln. Ich habe keine Befugnisse, mich dazu zu äußern.»

«Wenige Stunden vor dem Halbfinale gegen Spanien sollte es auch in der Mannschaft kein Thema sein, wer nach der WM Kapitän wird», schrieb Franz Beckenbauer in seiner «Bild»-Kolumne. Der «Kaiser» hält den 98-maligen Nationalspieler Ballack weiterhin für einen wichtigen Baustein im Gefüge der DFB-Elf, hält die Binde jedoch generell für überbewertet. «Ob er Kapitän bleibt oder nicht, ist unwichtig. Große Spieler sind auch Persönlichkeiten, wenn sie kein Stück Stoff am Arm tragen», erklärte Beckenbauer.

Der Generationswechsel in der DFB-Auswahl sei ein Glücksfall und Lahm gebe als Spielführer «eine gute Figur» ab. In kritischen Momenten könnte aber auch wieder die Erfahrung des noch verletzten Balack gefragt und gefordert sein. «Künftig werden nicht alle Spiele so glatt laufen wie zuletzt bei der WM. Nach Niederlagen - wie es beim 0:1 gegen Serbien bereits passiert ist - wird die Frage aufkommen: Brauchen wir nicht doch Michael Ballack? Ja, wir brauchen ihn. Vorausgesetzt, er ist 100 Prozent fit und in Topform.»