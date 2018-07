Inhalt Seite 1 — Stimmen zum Spiel: «Am Ende war Spanien besser» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Durban (dpa) - Aus und vorbei: Deutschland kann 2010 nicht mehr Weltmeister werden. Im Halbfinale wiesen die überlegenen Spanier die jungen DFB-Spieler in die Schranken. Stimmen zur 0:1-Niederlage:

Bundestrainer Joachim Löw: «Wir haben bisher ein tolles Turnier gespielt. Heute hat es nicht so geklappt. Wir sind traurig und enttäuscht, aber Spanien hat ein klasse Spiel gezeigt. Sie sind über drei Jahre eingespielt. Ich glaube, dass wir solche Spiele in Zukunft erfolgreich gestalten. Die Mannschaft hat heute nicht mit dem Mut und der Überzeugung wie in den ersten Spielen agiert. Ich will jetzt aber nicht Kritik üben, denn sie hat hier Tolles geleistet. Ziel ist es jetzt, das letzte Spiel zu gewinnen und Dritter zu werden. Die Mannschaft zeichnet aus, dass sie spielerisch viel mehr kann, als sie heute gezeigt hat.»

Kapitän Philipp Lahm: «Es ist bitter, wenn man im Halbfinale ausscheidet. Die Enttäuschung ist sehr groß. Wir hatten uns heute sehr viel vorgenommen, aber es ist uns nicht gelungen. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit nicht gut und nicht mutig genug nach vorn gespielt. Spanien ist eine sehr starke Mannschaft. Man hat nur alle vier Jahre die Chance, in einem WM-Halbfinale zu stehen.»

Manuel Neuer: «Im Moment ist die Enttäuschung natürlich sehr groß. Wir haben zu wenig nach vorne gemacht. Uns hat ein bisschen der Mut gefehlt. Die Spanier haben das Heft in der Hand gehabt und viel mehr Chancen herausgespielt.»

Marcell Jansen: «Wir haben versucht, gegenzuhalten. Am Ende war Spanien heute besser, von uns war es leider zu wenig.»

Franz Beckenbauer: «Es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Die Mannschaft hat ein wunderbares Turnier gespielt. Ich hoffe, die Mannschaft nimmt jetzt auch das Spiel um Platz drei ernst. Es wird nicht leicht fallen, sich darauf zu konzentrieren.»

DFB-Team-Manager Oliver Bierhoff: «Mit ein bisschen Abstand werden alle mit Stolz auf diese WM zurückblicken. In der Mannschaft steckt unheimlich viel Potenzial drin. Wir haben dran geglaubt, aber es sollte heute nicht sein. Die Mannschaft hat uns bisher viel Freude gemacht, aber heute war Spanien das bessere Team.»