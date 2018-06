Durban (dpa) - Deutschland hat das Endspiel der Fußball- Weltmeisterschaft in Südafrika verpasst. Im Halbfinale verlor die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gegen Europameister Spanien 0:1. Das Siegtor für die Iberer erzielte Carles Puyol in der 73. Minute. Deutschland trifft damit im Spiel um Platz 3 am Samstag auf Uruguay. Im Finale am Sonntag spielen die Niederlande gegen Spanien.

