Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalen steht kurz vor einer rot- grünen Minderheitsregierung. SPD und Grüne haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das Papier braucht noch den Segen der jeweiligen Parteitage. Das soll am Samstag so weit sein. SPD- Landeschefin Hannelore Kraft will sich in der kommenden Woche zur Ministerpräsidentin wählen lassen. Die CDU im Düsseldorfer Landtag wählte Karl-Josef Laumann zum neuen Fraktionschef. Er ist damit Oppositionsführer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.