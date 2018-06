Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission will heute in Brüssel ihre Pläne für eine Rentenreform in Europa vorstellen. Bis 2060 sollte das Renteneintrittsalter schrittweise auf 70 Jahre steigen, schlagen die Experten der EU-Behörde vor. Derzeit gehen die Arbeitnehmer in der EU mit nur knapp über 60 Jahren in den Ruhestand - obwohl das gesetzliche Rentenalter meist deutlich höher liegt. In Deutschland wird von 2012 an schrittweise die Rente mit 67 Jahren eingeführt.

