Pamplona (dpa) - Bei der ersten Stierhatz des Sommers in Pamplona in Nordspanien sind mehrere Menschen zumeist leicht verletzt worden. Ein Teilnehmer kam nach Angaben des Roten Kreuzes ins Krankenhaus. In den überfüllten Straßen stolperten mehrere Läufer und stürzten übereinander. Andere wurden von den bis zu 600 Kilogramm schweren Stieren überrannt. Bei der Stierhatz werden noch bis zum 14. Juli jeden Morgen sechs Kampfstiere durch die Gassen der Altstadt bis in die Arena gejagt. Dort werden sie abends von Toreros getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.