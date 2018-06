Berlin (dpa) - Deutschland wird zwei ehemalige Insassen des US- Gefangenenlagers Guantánamo aufnehmen. Einer von ihnen solle nach Hamburg kommen, ein zweiter nach Rheinland-Pfalz. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Koalitionskreisen. Die «Mainzer Allgemeine Zeitung» berichtete, die früheren Gefangenen würden in zwei Monaten nach Deutschland kommen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière will sich um 15.00 Uhr auf einer Pressekonferenz zu dem Thema äußern.

