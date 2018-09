Berlin (dpa) - Fußball-Fieber in Deutschland: Wenige Stunden vor dem WM-Halbfinale Deutschland-Spanien bereiten sich Millionen auf die Begegnung in Südafrika vor. Bereits am frühen Nachmittag kamen auf den Fanmeilen die ersten Zuschauer zusammen. Auf der bundesweit größten Party-Zone auf der Straße des 17. Juni in Berlin werden bis zum Abend mehrere hunderttausend Menschen erwartet. Die Partie in Durban beginnt um 20.30 Uhr. Beim deutschen Team sind alle Spieler fit, Bundestrainer Joachim Löw muss allerdings auf den gelbgesperrten Thomas Müller verzichten. Wer ihn ersetzt, ist noch unklar.

