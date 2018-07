Berlin (dpa) - Deutschland nimmt zwei ehemalige Insassen des US- Gefangenenlagers Guantánamo auf. Das sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Berlin. Von den Ex-Häftlingen gehe nach eingehender Prüfung der Behörden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Gefahr terroristischer Aktivitäten aus. Die Männer würden von Hamburg und Rheinland-Pfalz aufgenommen. Weitere frühere Gefangene aus dem US-Lager auf Kuba werde Deutschland nicht aufnehmen.

