Straßburg (dpa) - Vor Bundespräsident Christian Wulff liegt seine erste Auslandsreise. Wulff wird heute zunächst in Straßburg den Präsidenten des EU-Parlaments treffen, Jerzy Buzek. Danach wird Wulff nach Paris reisen. Geplant ist ein Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. Morgen will Wulff dann in Brüssel seinen Antrittsbesuch bei der EU und der NATO machen.

