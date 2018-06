FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> ist am Donnerstag zeitweise in Richtung 1,27 US-Dollar gestiegen. In der Nacht zum Donnerstag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2687 Dollar. Bis zum Morgen gab der Euro nur leicht auf 1,2650 Dollar nach. Ein Dollar war damit 0,7905 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2567 (Dienstag: 1,2579) Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag steht am Devisenmarkt vor allem die Zinssitzung der EZB im Blickpunkt. Zwar dürfte die europäische Notenbank ihren Leitzins abermals unverändert auf dem Rekordtief von 1,0 Prozent belassen. Angesichts der staatlichen Schuldenkrise und des wichtigen Stresstests für Geschäftsbanken dürften entsprechende Äußerungen von EZB-Chef Jean-Claude Trichet aber genau verfolgt werden. Fundamental stehen Produktionszahlen aus der deutschen Industrie an.